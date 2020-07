Het had zo mooi kunnen zijn, maar honderd jaar VV Terneuzen wordt vandaag niet gevierd

"Dat is heel erg jammer natuurlijk. Honderd jaar is voor een vereniging een hele bijzondere gebeurtenis", treurt waarnemend voorzitter Ko Nieskens. "We waren van plan om heel 2020 allerlei activiteiten te organiseren voor onze leden, maar dat gaat helaas niet door", vult secretaris Jilka van Drongelen aan.

"We hebben er veel energie en tijd ingestoken", zegt Nieskens. "Maar op een gegeven moment moet je dan toch de beslissing nemen om te stoppen, want het kost anders te veel geld en te veel energie."

Hoogtijdagen

Sportief gezien kende Terneuzen de hoogtijden aan het begin van het millennium. In het seizoen 2000/2001 dwong de club promotie af naar de hoofdklasse, toen nog het hoogste amateurniveau van Nederland. Op dat niveau acteerde de club twee seizoenen.

Een mooie tijd, maar het had voor de club wel veel financiële gevolgen door op een te grote voet te leven. "We hebben lastig financieel verleden achter de rug", legt Nieskens uit. "Daar hebben we hard aan gewerkt de afgelopen jaren en daar hopen we nu dan ook snel uit te kunnen zijn."

Jilka van Drongelen en Ko Nieskens bij het nieuwe logo van Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Ondanks dat het grote jubileumfeest nu niet doorgaat, wil de club nog met een select groepje stilstaan bij het honderdjarig bestaan jubileum. Dat gebeurt vanavond in de voetbalkantine. "Dan heffen we het glas op de voetbalvereniging en zijn we toch nog even samen. Voor de andere activiteiten wordt naar een andere datum gezocht."