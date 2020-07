Goedemorgen! Slavernij afgeschaft, honderd jaar Terneuzen en meer zelfdodingen

Versoepeling coronamaatregelen

Maar vandaag is ook de dag dat veel coronamaatregelen worden versoepeld. Onder meer sportscholen, sauna's en sportkantines mogen weer open, de sekswerkers kunnen weer aan de slag en zangkoren mogen bij elkaar komen. In het openbaar vervoer zijn alle zitplaatsen weer beschikbaar en voor kroegen, restaurants, theaters en bioscopen vervalt het maximum van dertig bezoekers. Wel blijven sommige beperkende voorwaarden van kracht, zoals de 1,5 meter afstand en het verplicht dragen van mondkapjes in het openbaar vervoer.

Geen feest

Het had vandaag één groot feest moeten zijn op sportpark De Vliegende Vaart in Terneuzen. Precies honderd jaar geleden werd Terneuzen opgericht en dat jubileum moest groots gevierd worden. Moest, want door de coronacrisis kunnen de festiviteiten voorlopig niet doorgaan.

(foto: 113 zelfmoordpreventie)

Het aantal zelfdodingen in Zeeland is opnieuw toegenomen. In 2019 hebben 58 Zeeuwen zich van het leven benomen. Dat waren zes mensen méér dan het jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Zeeland telt in verhouding tot het aantal inwoners de meeste zelfdodingen van Nederland.

Right to Challenge

Sirjansland gaat als eerste dorp op Schouwen-Duiveland aan de slag om zelf het dorp te verbeteren. Het maakt deel uit van een nieuw project, Right to Challenge, waarbij burgers de gemeente mogen uitdagen als zij denken iets beter en goedkoper uit te kunnen voeren en beheren. Zo wil Sirjansland de entree van het dorp mooier gaan maken.

Een roofvogel gekiekt in de buurt van Ouwerkerk (foto: Marco van Oeveren)

Het weer:

We beginnen deze dinsdag bewolkt en regenachtig, maar later vanochtend wordt het droger en vanmiddag komen er ook opklaringen bij. De maximumtemperatuur is vanmiddag 18 tot 20 graden. De wind is opnieuw matig tot krachtig uit het zuidwesten, kracht 4 tot 6.