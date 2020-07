Dertig invallen, negen arrestaties bij actie tegen cocaïnehandel

Politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage spreekt van 'een gigantische operatie', genaamd Portunus. Tussen 4.00 en 5.00 uur vanochtend zijn volgens hem zo'n 400 politieagenten op verschillende locaties woningen en bedrijfspanden binnengevallen in onder meer Vlissingen, Middelburg en Goes. "Daarbij ging het niet zozeer om drugs en geld te vinden, maar om het inwinnen van informatie over hoe de import gefaciliteerd wordt. We zijn op zoek naar datadragers en papieren", aldus Uytdehage.

Met de actie, die zo hier en daar duidelijk zichtbaar is, wil de politie de havenmedewerkers ook bewuster maken van wat er gaande is in de haven van Vlissingen. Uytdehage: "We hebben dat de mensen die informatie hebben over drugshandel zich melden bij de politie. Dat kan uiteraard ook via Misdaad Anoniem."

Bij de inval in Wolphaartsdijk werden een man en een vrouw aangehouden (foto: HV Zeeland)

Behalve in genoemde plaatsen werd ook in Wolphaartsdijk een inval gedaan in een woning door een arrestatieteam van de politie. Daar werden een man en vrouw geblinddoekt afgevoerd.