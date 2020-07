Een ritje naar de buurman kost Adriënnne drie uur

Adrienne Verburg in Australië (foto: Adriënne Verburg)

Honden zijn volgens Adriënne in West-Australië enorm belangrijk. Dus als je hond een poot breekt, moet dat zo snel mogelijk verholpen worden. "De buurman woont alleen, dus ik ben de hond op gaan halen om naar de dierenarts te brengen. Vandaag heb de hond opgehaald en weer teruggebracht naar de buurman."

Dat ritje kost Adriënne wel drie uur. En dan moet ze ook weer terug dus dat kost al snel een dagje. Overigens passeert ze daarbij het huis van de naaste buren. Die wonen iets dichterbij, maar nog altijd op zo'n 125 kilometer van Adriënne en haar man Ben. En aan de andere kant van haar huis heeft ze helemaal geen buren. "Daar is niets."

Ben is sinds deze week weer teruggekomen uit de Vicoria Desert. Daar heeft hij dammen aangelegd bij de mijnbouw aldaar. Ook dat betekende voor haar weer veel achter het stuur zitten; van de vrachtwagen in dit geval, want ze heeft geholpen alles weer thuis te brengen.

De staatsgrenzen zijn nog steeds dicht. Maar dankzij een overheidscampagne 'Vier je vakantie in eigen huis' komt het toerisme weer wat op gang in West-Australië. Daar is op de camping van Adriënne nog niks van te merken, maar het begin is er.