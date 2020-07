Nagelstyliste blij dat ze weer aan de slag kan, maar gevolgen coronacrisis denderen nog na

Hoe was het om op een dag te horen dat je niet meer aan het werk mocht?

Het was niet echt een verrassing gezien de coronasituatie, maar het was wel heel vervelend. Want, hoe moest dat met mijn klanten, die om de twee à drie weken hun nagels laten bijwerken? En wat zouden de financiële gevolgen zijn?

Hoe heb je je tijd gevuld in de weken dat je niet mocht nagelen?

Ik heb mijn klanten geadviseerd hoe ze hun nagels het beste konden verzorgen, mijn nagelsalon weer wat geupdated en uitgezocht hoe het financieel zat met de regelingen voor nagelstylistes. Uiteindelijk bleek dat nagelstylistes aan een vast aantal uren per jaar moeten komen om voor een financiële tegemoetkoming in aanmerking te komen. Helaas kwam ik daar net niet aan, dus mijn inkomen viel weg.

Hoe hield je contact met klanten?

Via WhatsApp en telefoontjes. Sommigen vroegen of ik toch niet even kon bijwerken, maar dat heb ik niet gedaan, mede door de mogelijke boete van 4.000 euro. Ik vond dat echt heel vervelend. Je maakt altijd mooie nagels en nu kon ik de klant niet helpen. Het zijn maar nagels en in deze hele coronacrisis natuurlijk ondergeschikt, maar toch....

Nagelstyliste Marion Dieleman is blij dat ze weer aan het werk is (foto: Omroep Zeeland)

Toen kwam het moment dat je weer aan het werk mocht. Wat kwam er op je af?

Dat was een fijn moment, je krijgt meteen appjes van klanten voor een afspraak. Ik heb een scherm aangeschaft om toch een soort afstand tussen de klant en mij te hebben, want we zitten niet anderhalve meter van elkaar. Een mondkapje draag ik altijd al en ik reinig de salon altijd goed, maar je gaat nog hygiënischer werken. Zoals de deurklinken elke keer desinfecteren en de deur openen met het mondkapje al op.

Hoe bevalt het coronaproof werken?

Goed, als nagelstyliste werk je sowieso hygiënisch, dus dat is geen enkel probleem. De klanten vinden het ook prima, dus dat is fijn. Een paar klanten ben ik helaas kwijt. Gelnagels is een luxe en als je je werk kwijt bent door de crisis, is luxe iets wat je, misschien tijdelijk, laat vallen.

Hoe zie je de toekomst als het coronavirus weg is?

Ik zie het wel positief in. Veel vrouwen willen graag mooie nagels, het is ook een relaxmomentje voor jezelf in deze vervelende tijd. Je kunt even onthaasten en ontspannen. Ik merk altijd dat vrouwen blij weggaan, je moet jezelf toch wat verwennen in deze stresstijd.