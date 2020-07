Nog nooit gingen er zo veel Zeeuwse uien de wereld over als afgelopen seizoen

In dat gat sprong Nederland. Het is zo'n 100.000 ton meer dan het vorige record, gelijk aan 43.000 vrachtwagens. "Als je die hemelsbreed van Zierikzee bumper aan bumper zou zetten dan kom je uit voorbij Milaan", zegt voorzitter van de uiensector Gijsbrecht Gunter. Voor de boeren is een goede export van belang. "95 procent van de Nederlandse uien gaat naar het buitenland.

Als de vraag daar hoog is, levert dat een stabiele en goede prijs op voor de boeren", legt Gunter uit. Dit seizoen, dat loopt van eind 2019 tot eind juni 2020, liep de prijs rustig op tot zo'n achttien cent per kilo. Gunther: "Dat is een mooie prijs voor de uien. Aan het einde was de vraag trouwens zo hoog dat een enkele boer nog dertig cent per kilo heeft gekregen."

'2018 was dramatisch'

De kostprijs voor het telen van uien ligt rond de tien cent. Door de stabiele prijs hebben de boeren dus ook nog iets kunnen verdienen aan hun uien. "Dat was wel nodig ook na het dramatische jaar ervoor. 2018 was het enorm droog waardoor we, zeker op Schouwen-Duiveland, nauwelijks oogst hadden. 2019 was ook droog, maar was de structuur van de grond beter", legt uienteler Gillis Klompe uit Dreischor uit.

Uienteler Gillis Klompe (links) en voorzitter van de uiensector Gijsbrecht Gunter (rechts) (foto: Omroep Zeeland)

Klompe is redelijk tevreden over het afgelopen seizoen: "Ik had er iets meer van gehoopt, maar dat lag meer aan de opbrengst in kilo's dan aan de prijs. Als ik meer uien van mijn land had kunnen halen, dan had ik uiteraard nog meer kunnen verdienen. Maar het was zeker geen slecht jaar", zegt hij.

Volgend jaar opnieuw een record?

Over dit seizoen is hij minder optimistisch. "Het heeft wel iets geregend in juni, maar nog steeds veel te weinig. De luchtvochtigheid in april was laag, waardoor sommige zaadjes niet of nauwelijks ontkiemd zijn. Daardoor zie je hier en daar ook wat kale plekken op het land. Ik kan ook niet beregenen, dus op een gegeven moment ben je dan klaar als boer."

Ook Gijsbrecht Gunter denkt niet dat het record komend seizoen weer gebroken wordt. "Er kan natuurlijk nog veel gebeuren de komende maanden, maar de plantjes die niet opgekomen zijn, die ben je kwijt. Dus een nieuw record lijkt me niet waarschijnlijk.