Machinefabriek Vlissingen wordt drive-inbioscoop

De Machinefabriek in Vlissingen (foto: Abra van Vossen)

In de drive-inbioscoop komt een vaste setting van zo'n 50 auto's. Het filmfestival is hiervoor een samenwerking aangegaan met een regionale autodealer. Die stelt vijftig auto's beschikbaar, zowel nieuwe als occasions, waarin de bezoekers plaats kunnen nemen.

Volgens Film by the Sea (FbtS) is hiermee een ludieke oplossing gevonden voor de verminderde zaalcapaciteit in de bioscoop door de coronamaatregelen tijdens deze editie van het festival. In totaal kunnen honderd mensen in de drive-inbioscoop een film volgen.

In de Machinefabriek wordt een groot scherm van tien bij zes meter meter geplaatst. De bezoekers kunnen de film vanuit de auto bekijken. Het geluid komt uit de speakers van een radio die in de auto geplaatst wordt. Uiteraard kunnen de bezoekers ook een zogenoemde snackbag aanschaffen met diverse lekkernijen en drankjes om de drive-in beleving compleet te maken.

Twee voorstellingen per avond

Filmvoorstellingen in de Machinefabriek zijn er van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september. Per avond worden er twee voorstellingen geprogrammeerd omstreeks 20.15 en 22.30 uur. Een deel van de voorstellingen zijn gesponsorde voorstellingen voor bedrijven en organisaties. Maar er zijn ook voorstellingen waarvoor losse kaartjes in de verkoop gaan.

Film by the Sea wordt dit jaar gehouden van 11 tot en met 20 september. Dinsdagavond 7 juli is de Amuse van het festival. Tijdens dit officiële startschot van het festival, worden de leden van de vakjury bekend gemaakt.

