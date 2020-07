Verkeersdoden: een zeer slechte eerste helft

Ongeluk met dodelijke afloop bij De Griete (foto: HV Zeeland)

Op 2 juni kwam een 21-jarige motorbestuurder om het leven bij Kats, op 5 juni een 56-jarige automobiliste in de Westerscheldetunnel, op 10 juni een 42-jarige vrouw in een rolstoel in Vlissingen en op 28 juni een 52-jarige automobilist bij Zaamslag. Het eerste half jaar moest worden afgesloten met een totaal van twaalf doden, één meer zelfs dan in heel 2019.

Geen coronaracers

Tijdens de coronacrisis was er landelijk sprake van 'coronaracers', mensen die van de rustige wegen misbruik maakten door er extra hard op te rijden. Het grote aantal dodelijke ongevallen waarmee Zeeland dit voorjaar te kampen heeft, kan daar waarschijnlijk niet aan worden geweten. Want acht van de twaalf ongelukken vonden plaats toen de verkeersdrukte (weer) normaal was.

Kaart

Bekijk op onderstaande kaart waar alle ongelukken zijn gebeurt. Ga met de muis over de prikken voor de details.

De laatste keer dat er in de eerste helft van het jaar in Zeeland zoveel verkeersdoden waren was in 2014, toen er in zes maanden veertien doden vielen.