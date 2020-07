Flakkeese Spuisluis heeft nog miljoenen nodig om weer te gaan spuien

Tidal Technology Center Grevelingendam (foto: BT Projects)

Rijkswaterstaat (RWS) had ontwikkelaar BT Projects tot 1 juli de tijd gegeven om het centrum, waar getijdeturbines getest zouden gaan worden, af te krijgen. Maar de ontwikkelaar wist de resterende negen miljoen euro die nodig waren niet bij elkaar te krijgen. BT Projects kan nu zonder de vergunning om te bouwen het karwei niet afmaken.

Water van en naar het Grevelingenmeer

De Flakkeese Spuisluis werd door RWS in 2016 opgeknapt en in 2017 opgeleverd. Die sluis was tijdens de bouw van de Philipsdam een tijdelijk doorlaatmiddel om de noordoostelijke tak van de Oosterschelde te kunnen verversen met zout water uit het Grevelingenmeer. Toen in 1986 de Philipsdam klaar was, werd dat doorlaatmiddel overbodig.

De spuisluis is omgebouwd om water in de Grevelingen te laten bij vloed en bij eb uit te laten naar de Oosterschelde. Toen BT Projects aan het technologiecentrum begon, werd de spuifunctie uitgeschakeld.

Pieter Bloemendaal van BT Projects en Leonard Pekaar van Van der Straaten BV bij het storten van de betonvloer (foto: Van der Straaten Aannemingsmaatschappij BV)

Al 12 miljoen aan investering

BT Projects stortte beton op de vloer van de sluis en investeerde, volgens directeur Menno Broers, twaalf miljoen euro aan verdere voorbereidingen, waarvan acht miljoen euro aan subsidie. De Provincie Zeeland betaalde onder meer 3,7 miljoen euro mee.

Toen bekend werd dat RWS de vergunning zou gaan intrekken kwam BT Projects met een tussenvoorstel; het klaarmaken van de sluis om weer te gaan spuien, om zo tijd te winnen om investeerders te zoeken. Dat klaarmaken zou volgens Broers tussen de 3,5 en vier miljoen euro kosten: "Om de bodem te beschermen tegen erosie door de stroming, moeten er maatregelen genomen worden."

Flakkeese Spuisluis in 2017 (foto: Rijkswaterstaat )

Omdat RWS verantwoordelijk is voor de Grevelingendam moet daar de beslissing genomen worden hoe nu verder te gaan. Volgens woordvoerder Anneloes Lockefeer neemt RWS daar zo snel mogelijk een beslissing over. Er is ook nog een mogelijkheid dat RWS zelf het technologiecentrum gaat afbouwen. Menno Broers zegt dat hij daar graag met BT Projects aan mee zou willen werken.

Wrange Balans

Mocht RWS besluiten om de sluis alleen spuiklaar te maken en dat voor hetzelfde bedrag als BT Projects te doen blijft er een wrange balans over. Na vijftien tot zestien miljoen investeringen en vier jaar werk zou de Flakkeese Spuisluis precies hetzelfde doen als na de oplevering in 2016.

