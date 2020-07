Het is 1 juli: tijd voor versoepelingen! Maar wat mag wel en wat (nog) niet?

Deze regel blijft gelden: houd anderhalve meter afstand (foto: ANP)

Geen smoes meer om niet te sporten

Misschien kwam het je wel even goed uit dat je de afgelopen tijd niet naar de sportclub hoefde. Nu heb je geen smoes meer: vanaf vandaag zijn alle binnen- en buitensporten weer toegestaan. Gevraagd wordt om zoveel mogelijk anderhalve meter afstand te houden, maar dat kan natuurlijk lang niet altijd. Voor sporten waar dat absoluut niet kan, mag die regel worden losgelaten. Voor de training of wedstrijd wordt de gezondheid van de sporters gecontroleerd. Toeschouwers mogen vanaf vandaag wedstrijden bezoeken. Wil je iemand aanmoedigen of je frustratie uiten? Dan moet je fluisteren. Spreekkoren of zingen en schreeuwen zijn niet toegestaan. Daarnaast kun je weer wat eten en drinken bij de kantine van je sportvereniging. Daarvoor gelden dezelfde voorwaarden als voor de horeca.

Ook de sauna's mogen vanaf vandaag weer open en alle mensen met een contactberoep, zoals masseurs en sekswerkers, mogen weer aan de slag.

Kunst

Maak je muziek, speel je toneel of ben je danser? Goed nieuws: er mag weer geoefend, gerepeteerd en opgetreden worden. Als het kan moet er anderhalve meter afstand worden gehouden. Speel je een blaasinstrument? Dan heb je wat meer ruimte op het podium: blazers moeten minimaal twee meter afstand houden.

Andere regels in woning

In woningen geldt geen maximum aantal personen dat binnen mag zijn. Je zou dus wat meer mensen uit kunnen nodigen, maar let op: je moet er nog wel voor zorgen dat iedereen anderhalve afstand van elkaar houdt. Ook moet je ervoor zorgen dat de hygiënemaatregelen nageleefd worden. Dat houdt in: handen wassen nadat je buiten bent geweest, vóór het eten klaarmaken, vóór het eten, na het toiletbezoek, na contact met dieren en bij het verzorgen van een zieke. Nog een waarschuwing: als de samenkomst leidt tot overlast, of een gevaar vormt voor de publieke gezondheid, kan er gehandhaafd worden, is te lezen op de website van het RIVM.

Meer mensen in restaurants

Vanaf vandaag zijn meer mensen welkom in het restaurant: maximaal honderd personen. Een reservering en gezondheidscheck is niet per se meer nodig. Als er meer dan honderd personen kunnen komen, moet verplicht gereserveerd worden én vindt er een gezondheidscheck plaats. Plekken waar meer dan honderd personen zijn moeten een vaste zitplaats hebben, dat geldt ook bijvoorbeeld in restaurants, theaters, maar ook bij bruiloften en uitvaarten. Ook hier geldt weer dat er anderhalve meter afstand gehouden moet worden.

Meer mensen in de trein, maar wel met een mondkapje

Vond je het wel lekker om in een redelijk stille trein te reizen? Die tijd zou zomaar voorbij kunnen zijn, want alle zitplaatsen zijn weer toegankelijk. Wel wordt nog steeds gevraagd om alleen met het openbaar vervoer te reizen als dat noodzakelijk is. Reis je met de trein, boot of de bus? Zorg dan wel dat je een mondkapje meeneemt, dat blijft verplicht. Ook in touringcars en taxi's mogen alle zitplaatsen weer worden bezet, ook hier zijn mondkapjes verplicht. En je gezondheid kan gecontroleerd worden. Er mogen ook weer mensen uit verschillende huishoudens in dezelfde auto zitten. Het wordt aangeraden om dan wel een mondkapje te dragen.

Alle zitplaatsen in de trein mogen weer bezet worden, mondkapje is wel verplicht (foto: ANP)

Meer bezoekers in de dierentuin

Ga je naar de dierentuin of het pretpark, dan zou het best eens wat drukker kunnen zijn dan afgelopen weken het geval was. Er geldt namelijk geen maximum aantal bezoekers meer, zolang bezoekers maar anderhalve meter afstand houden. In bijvoorbeeld winkels en musea geldt geen maximaal aantal personen meer. Wel moeten er maatregelen worden genomen om te zorgen dat het niet te druk wordt.

Dat betekent dat je weer naar de kermis kan, tenminste als die op een plek wordt gehouden. Ook braderieën mogen vanaf vandaag weer georganiseerd worden.

Andere evenementen

Evenementen mogen onder voorwaarden weer georganiseerd worden. De gemeente bepaalt of zo'n evenement door mag gaan. In Zeeland kunnen we waarschijnlijk een dikke streep door de grote evenementen voor deze zomer zetten. Jan Lonink, voorzitter van de veiligheidsregio, verwacht dat die niet doorgaan.

Wat mag nog niet?

Wil je naar de disco of een nachtclub? Dan zul je nog langer moeten wachten. Discotheken, nachtclubs en andere dansgelegenheden blijven gesloten. Tot wanneer is nog niet bekend.