Zeeuws bedrijf verdacht van handel in verboden middelen na huiszoekingen in Goes en Heinkenszand

Verboden prestatieverhogende middelen gevonden bij twee invallen (foto: HV Zeeland)

Het onderzoek startte nadat de douane een zending met SARM's onderschepte. Het is een verzamelnaam voor verschillende verboden, prestatieverhogende middelen (doping) meestal in capsule- of poedervorm. Een deel ervan valt onder de geneesmiddelenwet en voor het verhandelen ervan is een vergunning nodig.

Een Zeeuwse bedrijf, waarbij de inval is gedaan, heeft geen vergunning. Het bedrijf bestelt de middelen vermoedelijk bij leveranciers buiten de Europese Unie, vult er capsules mee en verkoopt ze vervolgens via een website aan afnemers in binnen- en buitenland. Behalve het bedrijfspand werden ook drie woningen in Zeeland doorzocht.

Uit voorzorg ook beslag gelegd

De NVWA heeft uit voorzorg beslag laten leggen op onroerend goed en banktegoeden. Zo kunnen verdachten hun vermogen niet meer wegsluizen. Na een veroordeling door de rechtbank kan het geld dat is verdiend met illegale activiteiten daardoor eenvoudig worden afgepakt.

Lees ook: