VVV luidde noodklok over 2019, maar sloot 2019 toch positief af

VVV Zeeland maakte voor het eerst winst, toch geen reden tot juichen (foto: Omroep Zeeland)

De organisatie had ook een meevaller dankzij een prijsindexatie van subsidies die werd verhoogd door gemeenten en provincie. "We hebben geen champagneflessen ontkurkt, maar sinds 2014 (de fusie van alle Zeeuwse VVV's en Promotie Zeeland Delta in 2014) is dit resultaat nog nooit voorgekomen."

In mei 2019 luidde de VVV nog de noodklok. Ze zouden naar eigen zeggen te weinig geld en medewerkers hebben om de taken naar behoren uit te voeren. "We hadden niet altijd dekking voor wat we hadden afgesproken te doen. De basis is nu weer op orde, we zijn weer stabiel. We doen wat we moeten doen. Alleen zouden we nog geld nodig hebben om te investeren in de toekomst. Dat geld is er niet."

VVV Zeeland gaat veranderen

Daarom is er geen reden tot juichen bij directeur Erik van den Dobbelsteen. "Hoe trots ik ook ben op alle medewerkers, op lange termijn is dat wat we nu doen niet houdbaar." Dit jaar wordt daarom gebruikt als overgangsjaar. Hoe de organisatie er vanaf 2021 uit komt te zien is nog niet helemaal duidelijk. Wat wel duidelijk is is dat de marketing en promotie van Zeeland hoofddoel blijft. Andere taken, die ze nu nog zelf doen, willen ze onderbrengen bij andere organisaties.



Het is de intentie om alle VVV-locaties over te dragen aan de gemeenten. "Het is dan aan de verantwoordelijkheid van de gemeenten om ze wel of niet open te houden. Verder kijken we waar we taken zoals het routebureau en huisjesverhuur kunnen onderbrengen". legt Van den Dobbelsteen uit. Na de zomer wil de directeur helemaal duidelijk hebben hoe de VVV er in de toekomst uit zal zien.

Erik van den Dobbelsteen van de VVV over de positieve cijfers