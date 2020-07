OM start met supersnelrecht, eerste verdachte vrijgesproken

Vrouwe Justitia, de personificatie van het recht - archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

Twee dagen geleden werd in Wolphaartsdijk een 39-jarige man opgepakt nadat hij zijn huisgenoot zou hebben bedreigd met de dood, terwijl hij een groot mes in zijn handen had. Vandaag stond de man al voor de rechtbank. "In dit geval ging het om een situatie met arbeidsmigranten, die gaan hierna niet meer in hetzelfde huis wonen", aldus persvoorlichter Martine Pilaar van het Openbaar Ministerie. "Dan lopen we het risico zo'n verdachte uit het oog te verliezen. Op deze manier handelen we zo'n zaak snel af."

Wat zijn de voorwaarden voor supersnelrecht? Een zaak mag niet zomaar op korte termijn worden afgehandeld. De verdachte en/of advocaat moeten afstand doen van de wettelijk geldende termijnen, zoals de voorbereidingstijd die je normaal gesproken krijgt voor een zaak. Ook moet je als verdachte aan het snelrecht meewerken en het moet een 'ronde' zaak zijn, met bijvoorbeeld een bekentenis of veel getuigen. Ook is het van belang dat er geen uitgebreid onderzoek nodig is om de rechtszaak af te ronden. Een betrokken partij of slachtoffer wordt ook altijd op de hoogte gebracht voor een zaak dient.

Zaken zoals moord, doodslag of wiethandel komen niet in aanmerking voor het supersnelrecht. Die worden door de meervoudige kamer behandeld. Mishandeling, bedreiging of het kweken van een klein beetje hennep, mag wel door de snelrechter worden behandeld.

Rechter in de rechtbank (archief) (foto: Omroep Zeeland)

De rechtbank wil met de nieuwe aanpak zaken -zoals de naam al zegt- snel afhandelen. Dat heeft volgens de woordvoerder niets te maken met het coronavirus. "We kampten eerder al met p roblemen. Ook van bepaalde zaken is bekend dat ze uiteindelijk niet worden afgerond, omdat een verdachte bijvoorbeeld in Frankrijk woont of geen vaste woon- of verblijfplaats heeft en voor ons onvindbaar wordt. We willen met het supersnelrecht effectieve straffen geven, zo snel mogelijk na een feit. En zo voorkomen we dat een zaak op de grote stapel terechtkomt."