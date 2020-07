Kleuren moeten je in Veere vertellen waar je deze zomer naar het strand kan

Een strand vol parasols bij Zoutelande (foto van 24 juni 2020) (foto: Ria Brasser)

De kleuren zijn niet op borden langs de weg te zien, maar op de social media-kanalen van de gemeente Veere en via een speciale app. Die app is nu nog in de maak, maar is naar verwachting over twee weken te gebruiken. Ook worden de kleuren intern gebruikt, zodat medewerkers weten welke maatregelen ze kunnen nemen als het te druk wordt.

Groen, geel, oranje, rood - van rustig naar druk

De invulling van de kleuren is vrij logisch. Groen betekent dat het rustig is en mensen makkelijk anderhalve meter afstand kunnen houden. Bij geel is het wat drukker en kan de anderhalve meter op sommige plekken in het gedrang komen. Bij code oranje is het te druk en is het moeilijk om anderhalve meter te handhaven. Bij rood wordt dat laatste zelfs onmogelijk.

De kleuren hebben bijpassende maatregelen. (foto: Gemeente Veere)

De laatste drie kleuren hebben bijpassende maatregelen. Bij oranje en geel kunnen parkeerterreinen, bepaalde wegen of zelfs het centrum van een dorp worden afgesloten om mensen te weren. Ook worden dan coronacoaches of verkeersregelaars ingezet. Op de stranden wordt alleen bij de kleur rood ingegrepen. Het gaat dan om het afsluiten van wegen en parkeerterreinen en bezoekers doorverwijzen naar andere locaties.

Die maatregelen zijn geboren uit de ervaringen die de gemeente de afgelopen maanden in de weekenden en op feestdagen opdeed. Strandwachten en medewerkers van de gemeente leveren de drukte-informatie aan. Voorlopig wordt de app - zodra die in gebruik is - alleen in de gemeente Veere gelanceerd. Of andere gemeenten zich aan zullen sluiten, is nog niet duidelijk.