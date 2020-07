Nationale feestdag in Hongkong betekent een lange werkdag voor Marie-Paule

(foto: Marie-Paule Herman)

De dag begon voor Marie-Paule om 06.00 uur. Op nationale feestdagen serveren ze ook ontbijt. Daarna draaide ze de lunch nog mee en tijdens het diner is ze op kantoor papierwerk gaan doen. "Dat is wel het minste leuke van alles. Het was een lange dag, maar dat ben ik wel gewend, dat is redelijk normaal."

'Werken is ook leuk'

Haar dagen zijn soms gevuld met alleen slapen en eten, toch vindt ze dat zelf geen probleem. "Werken is ook leuk. Vandaag had ik dan geen wijnproeverijen, maar die zijn natuurlijk altijd leuk. Er komen op een dag als vandaag ook vrienden langs in het restaurant, dus dat is gezellig."

Tijd om te eten heeft ze tussendoor wel. "Vandaag heb ik redelijk veel van het ontbijt meegegeten en in alle restaurants heb ik goede relaties met de chefs. Als ik hen een goed glas wijn breng, krijg ik wat te eten."

Oktober is de ideale maand

Ondertussen kijkt ze al uit naar oktober, "Dan is het heerlijk weer. Een goede temperatuur en dan kun je nog lekker naar het strand tot december."



