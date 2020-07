Oefen je gekste loopje, want Zeeland krijgt een Silly Walk-zebrapad

Initiatiefnemer Christel (links) is blij dat het zebrapad er echt komt (foto: Omroep Zeeland)

Ze diende het idee voor het speciale zebrapad vorig jaar in. Het is geïnspireerd op het grappige loopje van de Britse komiek John Cleese in Monthy Pythons Ministry of Silly Walks. Volgens Brunger kon de stad wel een vrolijke noot gebruiken.

Vorig jaar liet Christel, samen met collega Nanzhu Hiddes, al zien hoe zo'n oversteek op het speciale zebrapad eruit kan zien

Brunger had niet verwacht dat de gemeente echt iets met haar idee zou doen. "Toen ik dat hoorde was ik wel even verbaasd, maar ik vind het super leuk dat het er komt. Ik ga ook helpen schilderen", zegt Brunger. Het wordt een 3D versie ontworpen door kunstenares Inge de Groot. Het zebrapad wordt geschilderd op de Maarstraat richting het plein Montmaertre, in de binnenstad van Zierikzee.

Volgende week ligt hij er

Op vrijdag 10 juli wordt het zebrapad geopend door wethouder Ankie Smit: "Ik vind het een ontzettend leuk initiatief. Ik heb grote waardering voor Christel Brunger die dit idee heeft gepresenteerd in de gemeenteraad en Inge de Groot die dit zebrapad heeft gemaakt. Ik hoop dat er nog veel vrolijke oversteekjes op dit zebrapad gemaakt gaan worden."

Voor wie nog inspiratie nodig heeft:

Ministry of Silly Walks