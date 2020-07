'Morgen heeft iedereen spierpijn'

Na maanden kunnen de kickboksers weer trainen in Vlissingen, trainer Zarin (in het wit met pet op) ziet het lachend aan (foto: Omroep Zeeland)

Ghaled Zarin: "Het is geweldig om weer terug te zijn. De leerlingen vinden het geweldig." Hij ziet zijn pupillen lachend aan: "Heel veel zijn aangekomen en conditioneel zijn ze achteruit gegaan." Dat betekent volgens de trainer een hoop spierpijn morgen voor zijn leerlingen. "Iedereen gaat kapot vandaag!", zegt hij vrolijk.

Ook de jongere generatie is blij dat ze weer aan de slag kunnen. Rayaan (midden op de foto onder) heeft het heel erg gemist. "De eerste paar weken toen er niet getraind kon worden ging het wel lekker en ging ik joggen." Maar dat werd wel snel saai voor de jonge kickbokser. De afgelopen tijd heeft hij daarom meer op zijn eten proberen te letten. Nu gaat hij weer trainen voor een volgende wedstrijd.

Jonge kickboksers zijn blij dat ze weer kunnen trainen (foto: Omroep Zeeland)

Mohamed (op de foto rechts) is ook blij dat kickboksen weer kan. "Het is leuk om weer terug te zijn." Hij heeft de verbroederende sfeer in de kickboksruimte echt gemist. "Iedereen heeft respect voor elkaar, iedereen is broeders van elkaar. Het maakt niet uit of je donker bent of wit, bloed is rood."

Wel afstand buiten de zaal, in de zaal niet

De regels in de sportschool zorgen af en toe wel voor wat verwarring. In het deel waar de fitnessapparaten staan moeten de sporters anderhalve meter afstand houden. Als ze de deur naar de kickboksruimte doorgaan hoeft dat niet meer omdat het een contactsport is die is toegestaan. Zarin snapt het ook niet, maar volgt de regels zoals ze zijn opgesteld. "Hier binnen mogen we contact hebben. We mogen sparren. Buiten de zaal moeten we afstand houden en daar houden we ons aan. Dat is belangrijk."

Luister hieronder hoe het er in de kickboksschool aan toe ging:

In de kickboksklas van de Gymfactory ging iedereen er woensdagavond weer vol tegenaan