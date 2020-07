De Visser interim-voorzitter van VC Vlissingen

Sportpark Irislaan (foto: Omroep Zeeland)

VC Vlissingen nam tijdens de algemene ledenvergadering afscheid van een deel van het oude bestuur, dat stopt omdat de zondagafdeling van Vlissingen met ingang van komend seizoen verdwijnt. VC Vlissingen komt voortaan met het eerste elftal alleen uit in de 4e klasse van het zaterdagvoetbal. Thomas Ragut is de trainer.

Johan de Visser stapte in 2010 in de club als een van de belangrijkste geldschieters. VC Vlissingen zat toen financieel in zwaar weer. De Visser ziet voor Vlissingen alleen een toekomst als zaterdagclub. Hij zal als interim-voorzitter fungeren tot er een nieuwe voorzitter is gevonden.

Omnivereniging

"We willen de samenwerking met Groene Ster (zaalvoetbal) uitbreiden. Het zou mooi zijn als we een omnivereniging kunnen worden door ook BC Vlissingen (basketbal) erbij te betrekken. Samen zullen we toch moeten zien te overleven." Er is volgens De Visser nog geen gesprek met BC Vlissingen geweest over samenwerking tussen beide clubs.

2e klasse

Ruud Pennings, die jarenlang trainer was van de zondagploeg van VC Vlissingen, is gekozen tot bestuurslid technische zaken. Pennings heeft de afgelopen periode meegewerkt aan de beleidsplannen van de club op organisatorisch en bestuurlijk vlak. "We willen weer spelers opleiden voor ons eerste elftal, waarmee we over ongeveer drie jaar in de 2e klasse willen spelen. Daarnaast willen we een goed fundament neerzetten met spelers uit de gemeente Vlissingen."