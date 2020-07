Vooral samen praten tijdens Keti Koti-maaltijd

Een Keti Koti maaltijd in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

"We gaan met elkaar in gesprek rond het thema gastvrijheid en burgermoed", legt gastvrouw Gerda Vreeke uit. Dat zijn de thema's waar het dit jaar over gaat. Aan tafel is ook traditioneel een extra plek gedekt voor de onverwachte gast, maar die bleef helaas leeg. Dat de groep alleen uit witte mensen bestaat, vinden de deelnemers ook jammer. De groep had graag naar de ervaringen willen luisteren van nazaten van tot slaaf gemaakte mensen.

Dick de Vlieger hoopt vooral zijn bewustzijn over de gevolgen van de slavernij aan te kunnen scherpen. De slavernij werkt volgens hem nog steeds door in de omgang die mensen met elkaar hebben. Gastheer Hans Vreeke en zijn vrouw volgen tijdens de avond de gespreksonderwerpen en het programma van het Keti Koti collectief. "We hebben het vooral over burgermoed."

Het echtpaar Vreeke deed voor het eerst mee aan Keti Koti