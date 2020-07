Goedemorgen! Zeeland kleurt beetje oranje, pijnlijke sportspieren en wat komt waar in Vlissingen?

Koninklijke onderscheiding (foto: ANP)

Vandaag worden de eerste Zeeuwse koninklijke lintjes uitgereikt. Normaal gebeurt dat natuurlijk rond Koningsdag, maar ja, de coronacrisis. Waar de meeste Zeeuwse gemeenten pas morgen aan de lintjesregen beginnen, krijgen de Goese leden, ridders én zelfs een officier hun onderscheiding vandaag al.

Het zou zomaar kunnen dat een paar van die kersverse leden van de Orde van Oranje-Nassau met pijnlijke spieren hun speldje in ontvangst nemen, want... de sportscholen zijn sinds gisteren weer open! Ook de kickboksers in Vlissingen gingen weer van start. Met veel plezier, maar ook wat extra kilo's.

Invloed coronacrisis

Later vandaag, aan het einde van de middag, publiceert het HZ Kenniscentrum Kusttoerisme wat de invloed is van de coronacrisis op de economie en dienstverlenende sectoren als detailhandel, horeca en toerisme en of het huidige steunpakket van de overheid wel toereikend is voor de ondernemers in deze sectoren.

Waar komt wat van het compensatiepakket in Vlissingen? (foto: Omroep Zeeland)

Afgelopen vrijdag kregen we het officieel te horen: Vlissingen krijgt een extra beveiligde gevangenis, een beveiligde zittingslocatie voor de rechtbank, een kenniscentrum en een gezondheidscentrum. Maar wat komt nou waar? En wanneer kunnen we die gevangenen dan verwachten? Onze verslaggever zocht het uit.

Zonsondergang aan zee bij Westkapelle (foto: Diana bij de Vaate)

Het weer:

We beginnen vanochtend met vrij veel bewolking maar de zon zal ook af en toe doorbreken. Het is eerst droog, later vanochtend en vanmiddag kan er lokaal een bui ontstaan. Maximum rond 20 graden, bij een matige tot vrij krachtige wind uit west tot zuidwest. Morgen is het op de meeste plaatsen droog, met zonnige perioden en maximum rond 21 graden.