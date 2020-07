Mosselen mogen gevist worden uit oostelijk deel Oosterschelde

Vanaf volgende week kunnen de nieuwe bodemcultuurmosselen weer in de pan (foto: Omroep Zeeland)

Een hoog gehalte aan de giftige stof TTX wordt sinds 2016 in de loop van juni ieder jaar aangetroffen bij hoge temperaturen in het oostelijk deel van de Oosterschelde. Ruim een week geleden, op 22 juni, was dat voor de NVWA reden om een deel van de Oosterschelde en het Grevelingenmeer op slot te doen. Voor de mossel- en oestersector heeft dat geen gevolgen, want in die periode wordt er niet gevist in genoemde wateren.

Uit nieuwe metingen op 24 en 29 juni is volgens de NVWA gebleken dat niet langer sprake is van TTX toxine boven de maximumwaarde. Daarom heeft de autoriteit het vangstverbod ingetrokken.

In oesterputten in het Grevelingenmeer werd dit jaar voor het eerst TTX aangetroffen. Die blijven voorlopig dicht, Ook in dit geval is er volgens de sector geen gevaar voor de volksgezondheid, want oesters worden pas later in het jaar gevist.

Volgende week woensdag start het Zeeuwse mosselseizoen van bodemcultuurmosselen. Mosselen uit de hangcultuur zijn al langer verkrijgbaar.

