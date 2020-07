Drugslab ontdekt in gemeente Sluis, verdachten in oosten van Nederland aangehouden

(foto: Politie)

De politie zegt ongeveer een jaar geleden gestart te zijn met het onderzoek nadat er een tip binnenkwam bij de recherche in Oost-Nederland. De verdachten zijn aangehouden op verdenking van productie van synthetische drugs. Het laboratorium niet meer actief toen de politie de inval deed. De politie wil niet zeggen waar in Sluis de vondst is gedaan. Onderzocht wordt nog hoe lang het lab buiten gebruik is en hoeveel drugs werden geproduceerd.

Na de vondst van het drugslab zijn op verschillende plaatsen in Gelderland doorzoekingen gedaan. Woningen in Arnhem, Eck en Wiel, Bathmen en Beneden-Leeuwen zijn doorzocht. Dat gebeurde ook bij een bedrijfspand in Tiel.

Bij doorzoekingen zijn verschillende spullen in beslag genomen, zoals voertuigen en administratie. Het pand in Sluis is leeggeruimd.