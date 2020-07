Inbreker rent door maïsveld en zwemt door sloot, maar kijkt bij oversteken niet goed uit

Schade aan de auto na aanrijding (foto: Politie)

De man probeerde in te breken in een schuur. Toen de eigenaar dat in de gaten kreeg, belde hij de politie. "Toen wij ter plaatse kwamen, rende de man een achter het erf gelegen maïsveld in", meldt de politie. "Achteraf bleek dat de verdachte tijdens zijn vluchtpoging door een sloot was gezwommen en vervolgens zonder te kijken de Clingseweg op was gerend."

Daar werd hij aangereden door een passerende auto. De man hield alleen wat schrammen over aan de aanrijding en werd door de politie aangehouden. Op het politiebureau wilde de verdachte niet vertellen wie hij is. Hij is naar gevangenis Torentijd in Middelburg gebracht. Daar gaat de recherche vandaag verder met onderzoek.