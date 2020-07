Ruim 500 baby's verder: 'Een gezin moet met een goed gevoel terugkijken op de bevalling'

Kraamverzorgster Carin Sinke doet haar werk na 35 jaar nog altijd met plezier (foto: Omroep Zeeland)

Carin werkt al vanaf 1981 bij de Provinciale Kraamzorg Zeeland. "Als klein meisje wist ik al dat ik kraamverzorgster wilde worden, dus toen ik op de huishoudschool zat, liep ik hier al regelmatig de deur plat." Ze volgde een basisopleiding, liep een jaar stage in Bergen op Zoom en kreeg in 1982 haar speld met de bekende ooievaar erop en was ze vervolgens zelfstandig kraamverzorgster.

Is het vak veranderd wanneer je het vergelijkt met vroeger?

"Het vak is in de loop der jaren erg veranderd. In de jaren tachtig zorgde een kraamverzorgster ook voor het huishouden, bracht de kinderen naar school en zorgde voor het eten. Gelukkig zijn die huishoudelijke taken een stuk minder geworden. We zijn er in eerste instantie voor moeder en kind. Dat is onze deskundigheid en daar worden we ook regelmatig op getoetst, zodat onze vakbekwaamheid op peil blijft. Ook het aantal dagen dat een kraamverzorgster bij een gezin blijft is minder geworden. Vroeger werkten we in tien dagen zo'n tachtig uur in een gezin. Momenteel is dat nog maar 49 uur verspreid over acht dagen. Het is tegenwoordig dus veel meer kraamzorg op maat."

Heb je ook een bepaald specialisme?

"Sinds tien jaar maak ik deel uit van de zogenoemde Partuspool. Dat zijn kraamverzorgsters die een extra opleiding hebben gevolgd om een verloskundige te ondersteunen bij een medische bevalling. Ik werk volgens rooster en het kan dus gebeuren dat je twee of drie bevallingen hebt in één dienst. Dat is vrij intensief, maar wel erg leuk om te doen. De afwisseling tussen het begeleiden van een bevalling en het werken in een gezin tijdens de kraamtijd is erg leuk."

Carin was in de beginperiode van de crisis niet bang om bij mensen thuis te komen. Het enige wat ze wel een beetje vreemd vond was dat ze niemand een hand mocht geven. "Het bleef bij een knikje. Ik had soms het idee dat ik Koning Willem-Alexander was!" Waar ze wel moeite mee had, was de anderhalve meter maatregel. "Dat was gewoon niet te doen en ik merkte al vrij snel dat de gezinsleden er ook geen moeite mee hadden als je wat dichter in de buurt kwam."

Droeg je ook een mondkapje en handschoenen?

"Als ik bij een gezin kwam, droeg ik geen mondkapje en beschermende bril. Ik vond dat zo onpersoonlijk. Je zag m'n hele gezicht niet meer. Maar wanneer ik in het ziekenhuis een bevalling begeleidde, had ik deze beschermingsmiddelen wel. Ik had dan zelfs ook een speciale short en bij bepaalde werkzaamheden ook handschoenen aan."

Hadden de maatregelen verder invloed op je werkzaamheden?

"De werkzaamheden zijn over het algemeen hetzelfde gebleven in de afgelopen periode, maar naast kraamverzorgster vervulde ik ook regelmatig de rol van juf. Dat was toch wel even wennen. De kinderen waren in het begin thuis en hadden huiswerk. Dat betekende dat ik samen met de kinderen sommen aan het maken was. Overigens wel leuk om te doen hoor. Bovendien was het vaak wat stiller in huis omdat de vader in veel gevallen ook thuis aan het werk was. We moesten dus veel improviseren en creatief zijn."

Het blijft bijzonder om bij een bevalling aanwezig te zijn." Carin Sinke, kraamhulp

Hoeveel bevallingen heb je inmiddels begeleid?

"Ik werk nu zo'n 35 jaar als kraamverzorgster en heb tot nu toe ruim vijfhonderd bevallingen begeleid. Al ik het zo zeg, klinkt het veel, maar ik sta er eigenlijk nooit zo bij stil. Ik vind het nog steeds ontzettend bijzonder om bij een geboorte aanwezig te zijn. Het blijft toch ook een wonder. Ik ben blij dat ik deel mag uitmaken van dat proces en dat ik de verloskundige kan ondersteunen."

Heeft de afgelopen periode ook nieuwe inzichten gegeven in je werk?

"De coronacrisis heeft me wel bepaalde inzichten gegeven die ik wellicht in de toekomst ook kan gebruiken. Omdat er geen kraamvisite langs mocht komen, merkte ik dat de moeder en kind veel meer rust kregen tijdens de eerste dagen na de bevalling. Het gaf ook veel minder stress bij de rest van het gezin. Ik ga in het vervolg dan ook adviseren om de kraamvisite tot een minimum te beperken. Daarnaast had ik het idee dat er ook meer verbinding ontstond tussen de overige gezinsleden."

Collega Nicole van Oeveren aan het werk (foto: Omroep Zeeland)

Voel je ook een andere betrokkenheid bij het gezin?

"Het krijgen van een kindje is natuurlijk heel erg bijzonder voor een gezin. Het is ook een emotionele gebeurtenis. Daarom wilde ik er in deze moeilijke periode juist voor zorgen dat de gezinnen waar ik heb gewerkt met een goed gevoel terugkijken op de bevalling en de kraamtijd. Ik voelde me daar extra verantwoordelijk voor, waardoor je ook op een andere manier betrokken bent bij een gezin. Gelukkig merkte ik dat de gezinnen ook erg dankbaar waren en dat is fijn."

Wat geeft je momenteel de meeste voldoening?

"Het was natuurlijk even wennen in het begin, maar we hebben onze mouwen opgestroopt en stonden klaar. Wat mij de meeste voldoening geeft en waar ik trots op ben, is dat we in de afgelopen maanden met z'n allen de zorg hebben kunnen leveren. Dat vind ik het belangrijkst."

Collega Nicole van Oeveren coronaproof (foto: Omroep Zeeland)