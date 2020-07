SGP wil subsidie terug van testcentrum Grevelingendam

(foto: omroep zeeland)

Rijkswaterstaat, die de Grevelingendam onder beheer heeft, trok per 1 juli de vergunning in van ontwikkelaar BT Projects. Die spendeerde tot nu toe 12 miljoen -waarvan 8 miljoen aan diverse subsidies- aan de voorbereiding van een technologiecentrum voor waterkracht en getijdenenergie in de Flakkeese Spuisluis. Er is nog 9 miljoen euro nodig om het centrum af te bouwen, maar dat geld kreeg de ontwikkelaar niet bij elkaar.

Laten spuien kost miljoenen

De sluis werd door Rijkswaterstaat in 2016 aangepast om het water van het Grevelingenmeer te verversen met water uit de Oosterschelde. Maar vanwege de bouw van het technologiecentrum spuit de sluis sinds 2018 niet meer. Om dat weer voor elkaar te krijgen is volgens BT Projects nog eens 3,5 tot 4 miljoen euro nodig.

De Statenfractie van de SGP wil nu van Gedeputeerde Staten weten wat er gedaan is nadat BT Projects had aangeven geen geld meer te hebben voor de bouw van het centrum en of er een mogelijkheid is om het testcentrum alsnog te laten bouwen. "Het testen van getijdenturbines is onderdeel van een groter plan om getijdenenergie in de Brouwersdam toe te gaan passen", zegt Kees van den Berge van de SGP. "Dus is dat technologiecentrum van groot belang."

De SGP wil dat Gedeputeerde Staten voorkomen dat alleen de spuifunctie van de sluis hersteld wordt en vindt dat RWS het centrum moet gaan afbouwen. Om extra geld vanuit de provincie te investeren is voor Van den Berge nog een stap te ver.

Geen centrum, geld terug

Mocht er geen mogelijkheid worden gezien om het technologiecentrum af te bouwen wil de SGP weten of het provinciale subsidiegeld, 3,7 miljoen, op één of andere manier kan worden teruggevorderd.

