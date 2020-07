Alle hoop is gevestigd op motie om Westerscheldetunnel tolvrij te krijgen

Stichting Zeeland Tolvrij in Den Haag (foto: Stichting Zeeland Tolvrij)

Onder meer voorzitter van de stichting Cees Liefting was bij de overhandiging van de handtekeningen aanwezig. Hij deelde ook bolussen uit aan voorbijgangers. De bijna 30.000 handtekening zijn in 2016 al opgehaald. Destijds waren dat te weinig handtekeningen om een plekje op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. Maar vandaag wordt er toch gehoor gegeven aan de kreten van de actiegroep.

PvdA, 50Plus en SP brachten eerder al de motie in om het afschaffen van de tolheffing op te nemen in het compensatiepakket dat Zeeland krijgt vanwege het afblazen van de marinierskazerne. Alleen werd die motie op 16 juni aangehouden omdat toen de inhoud van het pakket nog niet bekend was. Eind van de dag, Liefting verwacht rond middernacht, wordt de motie alsnog in stemming gebracht.

Vervolgstappen

Of de motie kans van slagen heeft, durft Liefting zich niet over uit te laten. "Maar mocht het niet zo zijn, hebben we de kwestie wel weer in de kijker gezet." Ondertussen is de stichting al bezig met vervolgstappen en wordt er gedacht aan juridische stappen. "Alles wat nodig is, want onze doelstelling is nog altijd: Zeeland Tolvrij!"

