De vergrijzing slaat toe in Middelburgse kruidentuin

De Middelburgse kruidentuin middenin het abdijcomplex (foto: Ria Mes)

Thilly van der Rijst stond 25 jaar geleden aan de basis van de kruidentuin. Samen met een vriendin bedacht ze het plan. Maar pas twee jaar later konden ze beginnen. "Het duurde wel even, want het kostte geld. En wat moet je met twee vrouwen die aankomen met een plannetje."

Van der Rijst kwam op het idee na een bezoek aan Utrecht. Daar is bij de Dom ook een kruidentuin. Dat is ook wel iets voor Middelburg, dacht ze. Dat de tuin uiteindelijk in het abdijcomplex kwam is historisch gezien niet de juiste plek, weet ze. "Maar de monniken in de abdij zullen best iets gedaan hebben met kruiden, dus op zich is het een goede plek."

Met het juiste gebruik kun je er wat mee." Thilly van der Rijst over de giftige kruiden in de kruidentuin

Een groep vrijwilligers zorgt wekelijks voor het onderhoud. Matty Cijsouw is een van die vrijwilligers. En ook zij is al 25 jaar betrokken bij de kruidentuin. Ze reageerde op een oproep voor vrijwilligers. "En nu 25 jaar later doen we dezelfde oproep", aldus Cijsouw.

Voorspoedig

Want de groep grijpt het jubileumjaar aan om te verjongen. Van der Rijst: "Er zijn mensen die al 25 jaar betrokken zijn. De gemiddelde leeftijd is 75 jaar. Dus verjonging zou prettig zijn." Tot dusver verloopt de zoektocht redelijk voorspoedig. Er hebben zich al drie enthousiastelingen gemeld volgens haar. "Van één iemand hebben we al een toezegging en die is dertig."

Kruiden in de Middelburgse kruidentuin (foto: Adrie Gideonse)

Ze realiseert zich dat er veel mensen zijn die niet eens weten dat er in Middelburg een kruidentuin is. Twee kleine bordjes verwijzen ernaar, maar daar blijft het bij. "Terwijl het een prachtig plekje is. Mensen gaan er even zitten en ervaren dan de rust. Die soms 'verstoord' wordt door het carillon." Maar geeft ze toe: "Er moeten ook niet te veel mensen komen, want dan is de rust voorbij."

Gevraagd naar de kruiden die in de tuin staan, luidt het antwoord: "Eigenlijk te veel om op te noemen." Maar gelukkig staan ze allemaal vermeld in een boek dat mensen in kunnen zien, met de beschrijving erbij. Wel noemen beide dames direct de meekrap die in de tuin staat. Een typisch Zeeuws product bekend om de rode verfstof die ervan gemaakt werd vroeger.

Middelburgse kruidentuin De kruidentuin op het voormalige Muntplein, ook well Klooostertuin genoemd, is eenvoudig van opzet. In 1995 ging de tuin open. Naar middeleeuws voorbeeld ontwierpen de vrijwilligers een kruisgangtuin met door buxusboompjes omzoomde vakken. In die vakken zijn medicinale kruiden, tuinkruiden, verfkruiden en inheemse planten gezet. Er is uitgegaan van planten die al in de middeleeuwen bekend waren.

Giftige kruiden

Volgens Van der Rijst staan er ook verschillende giftige kruiden. "Met het juiste gebruik kun je er wat mee." Soms nemen de vrijwilligers een stekje mee. "Maar het is niet de bedoeling dat bezoekers wat meenemen", waarschut Cijsouw direct.

Het 25-jarig bestaan van de kruidentuin wordt volgens beide dames niet echt gevierd. Maar volgens Cijsouw zit een 'gezellige ochtend onder elkaar' er wel in. Ze voegt daar, onbedoeld, een hint aaan toe: "Meestal doet de provincie iets, maar daarvan hebben we nog niets gehoord."