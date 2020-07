Ruim 100 miljoen euro schade voor Zeeuwse recreatiesector in voorseizoen

Het hoogseizoen is natuurlijk het belangrijkst voor de toeristische en vrijetijdssector, maar ook het voorseizoen brengt veel geld in het laatje. De jaaromzet van verblijfsaccommodaties in Zeeland is normaal gesproken zo'n 600 miljoen. Alleen al in het voorseizoen wordt een derde van die omzet behaald. De sector is de afgelopen maanden naar schatting 2,5 miljoen toeristische overnachtingen misgelopen. De verwachting is dat het aantal overnachtingen in de zomer en het najaar wel wat zal groeien ten opzichte van andere jaren, maar het voorseizoen kan niet meer worden goedgemaakt.

Grafiek

Onderstaande grafiek laat de prognoses van de ondernemers zien. Het is de verbetering/verslechtering in procenten ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Ondernemers in de dagrecreatiesector voorzien dat ook het derde en vierde kwartaal slechter zullen zijn dan die van vorig jaar.

De jaaromzet van dagattracties en andere recreatieve voorzieningen wordt geraamd op 120 miljoen. Veel van deze bedrijven zijn maandenlang dicht geweest vanwege alle maatregelen die het kabinet heeft genomen. En door de richtlijnen voor een 1,5 meter samenleving is de verwachting dat het omzetverlies in de komende periode alleen nog maar groeit. Veel attracties moeten extra kosten maken terwijl er minder mensen tegelijk naar binnen kunnen.

Extra kosten

De toegenomen kosten bestaan vooral uit extra schoonmaakkosten en hygiënemaatregelen. Maar ook de aanschaf van extra software om reserveringen mogelijk te maken en kosten voor informatieborden, stickers en plexiglas schermen, zorgen voor financiële tegenvallers.

Rondvaartboot De Onrust in goede tijden (foto: De Onrust)

Uit het onderzoek blijkt ook dat de verblijfsaccommodaties en dagrecreatie een verschillend beeld laten zien wat betreft de prognose over een heel jaar. Doordat de deelnemende verblijfsaccommodaties in het derde en vierde kwartaal groei verwachten, betekent dit dat er over het hele jaar maar sprake is van een omzetdaling van zo'n 4 procent. De deelnemende ondernemers in de dagrecreatie verwachten tot het einde van het jaar omzetverlies. Op jaarbasis betekent dit zo'n 16 procent.

Als de huidige maatregelen voortduren tot volgend jaar, twijfelt bijna de helft over het voortbestaan van het bedrijf." Diana Korteweg-Maris, Kenniscentrum Kusttoerisme

Volgens Diana Korteweg-Maris van Kenniscentrum Kusttoerisme geeft de versoepeling van de maatregelen die in juni zijn ingegaan vertrouwen in de overlevingskansen. "Maar de huidige 1,5 meter samenleving moet niet te lang voortduren. Nu al weet een derde van de respondenten niet zeker of hun bedrijf kan overleven. Als de huidige maatregelen voortduren tot de zomer van 2021, twijfelt bijna de helft van de respondenten over het voortbestaan van het bedrijf."

Investeringen

Ruim de helft van de bedrijven zegt geplande investeringen te hebben uitgesteld vanwege de onzekere financiële situatie. Ook hebben veel bedrijven hun spaarpot moeten gebruiken om aan de richtlijnen van de 1,5 meter samenleving te voldoen. Het gaat hierbij om investeringen van gemiddeld 25.000 euro per bedrijf. Vooral campings hebben veel geld uitgegeven voor het aanpassen van sanitairgebouwen op hun terrein.

De crisis biedt volgens Korteweg-Maris ook kansen voor de ondernemers in de toeristische en vrijetijdssector. Ruim een derde van de respondenten denkt dat er nu andere doelgroepen aangetrokken kunnen worden, zoals Nederlanders die normaal hun vakantie doorbrengen in het buitenland. Veel eigenaren hopen ook dat overheden nu makkelijker vergunningen geven voor uitbreidingen van hun bedrijf of dat ze voortaan heel het jaar open mogen.

Ook in andere sectoren in Zeeland laat de coronacrisis zich voelen. Zo meldde North Sea Port dat de goederenoverslag in mei met 23 procent gedaald is. Het aantal schepen dat de haven aandeed is met 21 procent gedaald ten opzichte van mei 2019. De Zeeuwse gemeenten merken ook de gevolgen van de beperkende maatregelen: Veere verwacht bijvoorbeeld tot en met volgend jaar 11,5 miljoen euro schade te hebben als gevolg van de coronacrisis.

Havengebied in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Lees ook: