Zeeuwse verpleeghuizen weer coronavrij

De Zeeuwse verpleeghuizen zijn weer coronavrij (foto: Verpleegcollectief)

Angela Bras, bestuurder van SVRZ en woordvoerder namens alle Zeeuwse verpleeghuizen, is blij dat er geen cliënten in de verpleeghuizen meer besmet zijn met het coronavirus. Toch blijven de verpleeghuizen waakzaam. "Want het virus blijft een reëel risico", aldus Bras.

In totaal zijn er in de Zeeuwse verpleeghuizen 122 bewoners besmet geraakt met het coronavirus. 39 van hen overleefden dat niet. Dat was voor nabestaanden en medewerkers erg ingrijpend. Bras: "Door alle maatregelen kon het afscheid en de uitvaart niet altijd volgens de wens van betrokkenen plaatsvinden."

Bezoekregeling uitgebreid

Sinds twee dagen zijn de bezoekregelingen in Zeeland uitgebreid. Zo mogen op verschillende plekken bewoners meerdere bezoekers ontvangen of een ommetje maken. Tot groot genoegen van Bras: "Het is spannend en soms nog wat onwennig, maar we zijn vooral ontzettend blij dat families weer herenigd worden."