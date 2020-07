Lintje eindelijk uitgereikt, maar niet opgespeld

Andere jaren zit de Grote Kerk in Goes vol met mensen en is het maar de vraag wie er toch zo'n begeerd lintje krijgt. Vandaag geen verrassingen, want de 22 gedecoreerden zijn eind april al gebeld door burgemeester Margo Mulder met het heugelijk nieuws.

"Het heeft lang geduurd, maar het is mooi dat ik hem nu toch krijg," zegt Harry van Wanrooij. Hij kreeg een lintje, omdat hij zich jarenlang heeft ingezet voor de VV Kloetinge en wijkvereniging Goes-Oost. "Mijn vrouw gaat hem opspelden, maar ze heeft niet geoefend," vertelt hij met een knipoog.

Waardering

Wat wel gewoon doorgaat, zijn de toespraken van burgemeester Margo Mulder. Zij vindt het belangrijk dat gedecoreerden ook nog op een officiële bijeenkomst in het zonnetje worden gezet. Het spreekt volgens haar de waardering uit die ze verdienen.

De uitgesteld lintjesregen vindt officieel morgen plaats, maar omdat de gemeente Goes ruim 20 gedecoreerden heeft en er afstand bewaard moet blijven, is gekozen om vandaag al te starten. Donderdagmiddag waren er 7 die een lintje in ontvangst mochten nemen. Morgen is zijn er twee bijeenkomsten in de Grote Kerk waarbij ook telkens 7 gedecoreerden met familie aanwezig zijn. Eén gedecoreerde heeft vorige week zijn lintje al in ontvangst mogen nemen. Hij is op het moment namelijk op vakantie.

