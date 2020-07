Een zware aardbeving onder Mexico-Stad kan er ook nog wel bij voor Glenn: "Het gaat lekker dit jaar"

Glenn uit Aardenburg voor zijn foodtruck La Pofferia in Mexico-Stad (foto: Glenn van Damme)

Glenn schrok zich een hoedje toen de grond begon te trillen. "Dat was echt een enorme schock. Letterlijk", aldus Glenn. Hij en de andere inwoners van Mexico-Stad zijn flink geschrokken van de aardbeving. Veel van hen dachten gelijk terug aan de aardbeving in 2017 waar enkele honderden doden bij vielen. "Dat heeft echt enorme trauma's achtergelaten", zegt Glenn.

De foodtruck van Glenn, waarmee hij de festivals in Mexico afreist, heeft is sinds juni weer open. Sindsdien is er volgens hem op straat eigenlijk weinig veranderd. Op papier wel: Mexico-Stad is niet meer aangemerkt met code rood, maar met code geel. "Ik heb het idee dat dat is op basis van economische gevolgen en niet op basis van de vooruitgang met de covid", zegt Glenn daar over.

Stabiel

De laatste week neemt het aantal coronapatiënten in Mexico-Stad niet meer exponentieel toe, maar de stad is nog niet zover dat het aantal nieuwe patiënten ook daadwerkelijk daalt. "Het is stabiel, maar dat wil niet zeggen dat er niets aan de hand is natuurlijk", aldus Glenn.

Aan z'n foodtruck blijft het dus relatief rustig. Maar daar hebben Glenn en zijn vriendin iets op gevonden. Ze laten Nederlandse lekkernijen bezorgen. De afgelopen twee maanden, toen de foodtruck in de garage stond, hebben ze veel bitterballen en kaaskroketten gemaakt. "En die kan je natuurlijk invriezen. Dat is makkelijk rondbrengen."

Zijn poffertjes worden ook weleens bezorgd, maar een stuk minder vaak. "Die blijven over een langere afstand niet zo goed.

