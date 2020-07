Ouderen blij over behoud bus: 'Ben zo opgelucht, nu kan ik mijn huis weer uit'

Ger van Waegeningh (l) en Beatrix Meindertsma (r) voerden actie voor behoud van de servicebus (foto: Omroep Zeeland)

Tot het einde van het jaar is de kleine busdienst gegarandeerd. Taxibusjes rijden nu de oude vertrouwde route. "Ik vind het fantastisch", zegt Ger van Waegeningh (86). Sinds november heeft zij actie gevoerd voor het behoud van de voorziening. Beatrix Meindertsma (84) valt haar bij: "Het is geweldig dat ik weer mobiel ben!"

Busje enige vervoer

De busdienst dreigde te verdwijnen toen wethouder Carla Doorn (LPM) het contract met busmaatschappij Connexxion niet wilde verlengen. Zij kon daarmee 160.000 euro besparen. Ouderen in Middelburg kwamen vervolgens in opstand. De lijndienst is in veel gevallen het enige vervoer naar de winkels, bibliotheek en medische voorzieningen in het centrum, omdat velen niet meer kunnen fietsen of autorijden.

Nu heeft Doorn een potje gevonden om tot het einde van het jaar taxibusjes te laten rijden. Vanaf volgend jaar moet een buurtbusje gerund door vrijwilligers de ritten overnemen.

Wethouder Carla Doorn (LPM) bij het vertrek van de servicebus (foto: Omroep Zeeland)

De hoogbejaarde vrouwen vinden het niet erg dat de bus minder vaak rijdt dan voorheen, enkel op dinsdagen en donderdagen. Van Waegeningh: "Wij begrijpen dat de gemeente moet bezuinigen."

De wethouder komt even kijken bij het vertrek van het taxibusje op het station van de stad. Ook zij is blij dat er een oplossing is gevonden. "En we gaan kijken hoe we het volgend jaar kunnen regelen, wat voor busje er nodig is en of er meerdere ritten moeten komen", zegt zij. Meindertsma tegen de wethouder: "Ik vind het fantastisch dat je het doet, meis."

Ger van Waegeningh (r): 'Ik heb vanmorgen al twee rondjes gereden' (foto: Omroep Zeeland)

