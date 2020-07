Maria le Roy geïnstalleerd als wethouder van Smallingerland

Gemeentehuis Smallingerland (foto: Google Maps / Google)

Er kwam een externe commissie aan te pas om nieuwe wethouders te zoeken voor Smallingerland, met daarin Drachten als grootste plaats. In de gemeente rommelt het al jaren op het bestuurlijke vlak. Een teken daarvan is dat in de afgelopen twee jaar vier wethouders hun biezen pakten. De opdracht van de nieuwe wethouders is dus om te zorgen voor rust in de tent.

'IJskoningin'

De 66-jarige Le Roy was van 2010 tot 2018 wethouder in Harlingen voor een lokale partij. Omdat die partij bij de verkiezingen te weinig stemmen haalde, moest ze vertrekken. In diverse media hekelde Le Roy toen de manier van besturen in Friesland. Maar van de andere kant klonk ook kritiek. Ze kreeg van raadsleden de bijnaam 'ijskoningin' met een 'teflonlaag' en werd 'drammerig' genoemd.

Politieke loopbaan Maria le Roy Maria le Roy was van 1992 tot 1997 raadslid voor Progressief Hontenisse. Ze was namens de PvdA Provinciaal Statenlid van 1997 tot 2005 en aansluitend tot 2007 gedeputeerde. In september 2007 werd Le Roy benoemd tot wethouder van de gemeente Sluis. Ze was dat tot april 2010.. Van 2010 tot 2018 was ze wethouder van Harlingen namens de lokale partij Harlingen Belang.

In ieder geval wacht haar op de eerste werkdag in Smallingerland een leuke klus. Ze mag Koninklijke onderscheidingen uitdelen. Vijf inwoners vielen die eer te beurt tijdens de traditionele lintjesregen voor Koningsdag. Maar door de coronacrisis konden de onderscheidingen toen niet echt uitgereikt worden.