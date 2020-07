School redt eindmusical met drive in

In de aula werd het toneelstuk live opgevoerd en gestreamd naar het scherm buiten. De musical is donderdagavond twee keer live gespeeld om alle ouders de kans te geven om naar de drive in te komen en die vonden het prachtig. "Het is een leuk creatieve oplossing op deze manier", reageert een vader die achter het stuur van zijn auto naar de musical zit te kijken. Een moeder een paar auto's verderop vult aan: "Hartstikke leuk om je kind zo te zien. Nu kunnen we toch de musical volgen".

Op een groot scherm is de musical te zien die in de aula live wordt opgevoerd (foto: Omroep Zeeland)

Tussen de auto's skeeleren verschillende docenten af en aan tijdens de voorstelling. Ze brengen frisdrank en snacks rond en dragen zo bij aan het echte 'drive in gevoel'. Dat skeeleren was wel even wennen voor ze. "Dat snoertje daarnet was bijna foute boel, maar ik kon het bakje nog vasthouden en mijn knieën zijn nog heel", reageert de lerares van groep 5.

Docenten brengen op skeelers snacks en drinken naar de auto's (foto: Omroep Zeeland)

Schooldirecteur Peter Crucq vindt de drive in halverwege de eerste voorstelling al erg geslaagd. "De bedoeling was om de kinderen toch op een leuke manier de musical ten gehore te laten brengen en ik denk dat we voor een prachtige vorm hebben gekozen." Vanwege de coronaregels kon de musical in de aula met publiek niet doorgaan. Volgens Crucq heeft deze groep acht vanwege corona al veel moeten missen, zoals bijvoorbeeld het schoolkamp. Als de school dit niet had gedaan was de basisschooltijd van deze leerlingen volgens de directeur als een nachtkaars uitgegaan.

Volgend jaar weer?

Zolang er geen vaccin is tegen het coronavirus is het niet ondenkbaar dat volgend schooljaar ook niet zoals normaal kan eindigen. Toch wil de school de volgende drive in nog niet in gaan plannen. "Zo gaan we dat niet doen. Ik vind hem prachtig, maar dan moeten we weer iets nieuws uit de kast halen", besluit het schoolhoofd.