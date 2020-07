Goedemorgen! Tunnelstemming, drive-in en betaald parkeren

Het was een spannende nacht in de Tweede Kamer. Daar werd gestemd over een motie om de Westerscheldetunnel tolvrij te maken. De motie van PvdA, 50Plus en SP om een tolvrije Westerscheldetunnel haalde het niet. Dat betekent dus dat een tolvrije tunnel een brug te ver is.

Schouwen-Duiveland moet op zoek naar een nieuwe wethouder. Cees van den Bos uit Bruinisse, wethouder namens de SGP op Schouwen, is namelijk voorgedragen als nieuwe burgemeester van Urk. Als alles goed gaat, wordt hij op 1 oktober geïnstalleerd.

Friesland

Maar er was gisteren meer nieuws over Zeeuwen in de politiek. Maria le Roy is gisteren namelijk geïnstalleerd als nieuwe wethouder van Smallingerland (Friesland). Ze maakt deel uit van een zogenoemd zakencollege, met dus allemaal wethouders van buiten de gemeenteraad. Samen met haar collega's moet Le Roy een eind maken aan het politiek gerommel in de gemeente.

De Vlissingse Theo Tijssenschool heeft toch een manier gevonden om de leerlingen in groep acht hun eindmusical op te laten voeren. Het schoolplein werd gisteravond omgetoverd tot een heuse drive-in bioscoop. Op een groot scherm konden de ouders 'genieten' van de musical van hun kroost terwijl de leraren op skeelers hapjes en drankjes uitdeelden.

Betaald parkeren

Na een lange, roerige vergadering heeft de gemeenteraad van de gemeente Veere. Door de coronacrisis en de lockdown loopt de gemeente veel inkomsten mis uit toeristenbelasting en parkeergeld. Daarom wilde de gemeente overal langs de kust betaald parkeren doorvoeren, tot groot ongenoegen van onder andere recreatieondernemers. Een meerderheid van de Veerse raad ging daar gisteravond na een lange vergadering uit eindelijk mee akkoord.

Weer

Het is vandaag op de meeste plaatsen droog, met wolkenvelden en vooral vanmiddag zonnige perioden. De maximumtemperatuur is 21 a 22 graden. De wind is matig tot vrij krachtig, aan zee later krachtig uit het

zuidwesten.