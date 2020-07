Westerscheldetunnel niet tolvrij, Tweede Kamer stemt tegen afschaffing

Tolplein Westerscheldetunnel (foto: Cor Oudesluijs)

De stemverhouding was 67 voor en 77 tegen afschaffing. Pas om 05.10 uur kon er worden gestemd over de Westerscheldetunnel. In het laatste debat voor de zomer werd duidelijk dat de Tweede Kamer tegen het tolvrij maken van de tunnel is.

Gistermiddag overhandigde de stichting Zeeland Tolvrij dertigduizend handtekeningen aan de Tweede Kamer die in 2016 al zijn opgehaald. Destijds waren dat te weinig handtekeningen om een plekje op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen, maar er werd toch gehoor gegeven aan de kreten van de actiegroep.

Eerder aangehouden

PvdA, 50Plus en SP brachten eerder al de motie in om het afschaffen van de tolheffing op te nemen in het compensatiepakket dat Zeeland krijgt vanwege het afblazen van de marinierskazerne. Alleen werd die motie op 16 juni aangehouden omdat toen de inhoud van het pakket nog niet bekend was.

Ondertussen is de stichting al bezig met vervolgstappen en wordt er gedacht aan juridische stappen zegt Cees Liefting van de stichting Tunnel Tolvrij. "Alles wat nodig is, want onze doelstelling is nog altijd: Zeeland Tolvrij!"