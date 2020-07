Twee maanden thuiszitten was voor Pattinama-Kerkhove wel relaxed

(foto: Orange Pictures)

Hoe was de afgelopen tijd voor jou?

Heel anders dan normaal natuurlijk. Ik zat heel veel thuis en dat was heel erg anders, want normaal reis ik veel. Eerlijk gezegd vond ik het wel relaxed om een langere tijd thuis te zijn. Normaal is het week in, week uit dat je weg bent, dus het was weleens fijn om ook zo door het leven te gaan. Toch heb ik wel weer zin om weer te beginnen.

Waar was je toen je te horen kreeg dat er niet meer getennist mocht worden?

Ik speelde een toernooi in Lyon en ik speelde op zondag de dubbelfinale. De dag daarna zaten we in het vliegtuig en vanaf dat moment gingen alle maatregelen in. Die omschakeling was wel echt een apart gevoel. Ik dacht: Misschien kan ik deze week gewoon weer trainen. Het werd uiteraard steeds erger en dan zit je een hele tijd thuis.

Heb je jezelf beziggehouden?

Eigenlijk ben ik heel veel bezig geweest. We hadden fysieke programma's die we thuis moesten doen. Voor de rest heb ik veel hardgelopen. Daarmee heb ik acht weekjes wel volgemaakt.

Lesley Kerkhove tijdens haar eerste optreden op Roland Garros (foto: Omroep Zeeland)

Je bent ongeveer een maand nu weer in training. Hoe gaat dat?

Sinds half mei ben ik weer aan het trainen en het balgevoel is er nog. Dat pak je best wel snel weer op. Doordat ik de weken daarvoor veel fysieke oefeningen heb gedaan, ben ik ook goed in conditie. Dat is wel handig geweest, want zo kon ik gelijk weer beginnen.

Weet je al hoe je seizoen er nu uitziet?

Begin augustus willen ze weer van start gaan met de toernooien. Het is nog een beetje de vraag in welke landen dat zal zijn en waar ze het dan door laten gaan. De kalender is nog niet af, dus ik denk dat ze daar nog mee bezig zijn.

Is het halen van een grand slam dit seizoen nog een doel?

De US Open, die start op 31 augustus, zal geen kwalificatietoernooi hebben. Dus die kan ik al afstrepen. Roland Garros is verplaatst naar eind september en die doen wel een kwalificatietoernooi, dus daar ben ik voor ingeschreven. Dat zal wel een doel zijn, want dat is voor nu eigenlijk het enige waar je naartoe kan werken en het is ook leuk om een grand slam te spelen.