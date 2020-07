Van de bank naar de sportclub: honderden Fluplanders zijn een stuk sportiever geworden

Op een zonnig terras naast de tennisbanen begint Van Beelen bij het begin. "Vijf jaar terug hebben we een enquête uitgezet onder inwoners van Sint Philipsland en Anna Jacobapolder. Met de suggesties uit dat onderzoek, zijn we aan de slag gegaan."

Stappenteller

In de afgelopen vijf jaar is op die manier met dertien verschillende sporten gestart en zijn er ook vijf jaarlijkse sportevenementen ontstaan. Zo is er elk jaar een watersportdag, een meisjesvoetbalmiddag, de dag van het onbeperkt sporten, een grote wandeltocht en een beachvolleybaltoernooi.

Kerkelijken en niet-kerkelijken samen. Mooi is dat!" Henny van Beelen

Van Beelen helpt ook mee met de organisatie van de relatief grote evenementen. Daar haalt ze ook de meeste energie uit. "De cohesie die dan ontstaat: jonge, enthousiaste mensen aan de waterkant of in het water. Of bij de wandeltochten, ouderen vol goede moed met stappenteller en rollator. Kerkelijken en niet-kerkelijken samen. Mooi is dat!"

Na de eerste twee jaar van het bestaan van sportdorp Sint Philipsland is er een tussenevaluatie gedaan. Toen bleek dat 25% van de inactieve inwoners en 67% van de actieve inwoners aan een (nieuwe) vorm van sport was begonnen. Het aantal leden van alle verenigingen samen steeg in die twee jaar van 654 naar 821.

Van Beelen moet even nadenken als ze alle sporten gaat opsommen. Tennis en voetbal waren er al. "Er is onder meer meisjesvoetbal, aangepast tennis, een wandelgroep overdag en één in de avond opgestart. Er is een fietsgroep en er wordt gevist. Mensen doen er aan gym, fitness en jeu de boules. En dan is er nog kleutergym, badminton (jeugd en volwassenen), een bootcamp, judo en linedance." En dat in een dorp van ruim 2.000 inwoners.

Jeu de boules is één van de dertien nieuwe sporten (foto: Omroep Zeeland)

Van Beelen is bescheiden en geeft de credits voor een deel aan anderen: "We hebben subsidie gekregen van SportZeeland en hulp van de gemeente Tholen. Een sportcoach werkt structureel één uur per week voor het sportdorp."

Enthousiasme

Maar goed, andere dorpen in Zeeland krijgen ook subsidie en ondersteuning, maar komen niet zo ver als Sint Philipsland. Dan geeft Van Beelen misschien wel het geheim van het succes prijs: "Je moet het inbedden in bestaande organisaties en verenigingen. Die lopen al goed qua bestuur en dan kun je ook nieuwe initiatieven opzetten. Of je moet een groepje van heel enthousiaste vrijwilligers hebben, die het echt willen oppakken. Zo is bij ons de jeu de boules begonnen."

Sportdorp Sint Philipsland als voorbeeld voor de rest (foto: Omroep Zeeland)

Om het jubileum te vieren, zou er een feestje komen. Maar vanwege het coronavirus, gaat dat niet door. Wel wordt er opnieuw een enquête uitgezet onder de inwoners van Sint Philipsland en Anna Jacobapolder. Om te onderzoeken of ze nog iets missen in het sportaanbod. De resultaten worden vergeleken met de eerdere enquête uit 2015.

Jurk uit, tennispakje aan

Van Beelen wisselt haar zomerse jurk in voor een tennispakje. Veertien jaar geleden kwam ze hier wonen en begon meteen met tennissen. "Goed voor de contacten." Ze zit in het bestuur en ook in de organisatie van het sportdorp.

Op de banen staan mannen van boven de zeventig, maar ook meisjes van vier. De ballen vliegen alle kanten uit. Sommige vlak en strak over het net. Bij de jonkies vliegen ze nog al eens in de netten of bosjes. Van Beelen: "Het is perfect tennisweer, niet te warm, wolkje voor de zon zodat je de bal nog goed ziet." Op de jeu de boulesbaan naast tennisvereniging de Ruucstoppelen wordt er serieus gegooid en gemeten. "53 cm. Oei!", klinkt het.

In Sint Philipsland reageren ze nuchter nu het grote jubileumfeest niet doorgaat. "Het is niet anders." Misschien komt dat ook wel, omdat het er elke dag een beetje een sportfeest is.