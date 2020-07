Lonink in gesprek met deel 'kinderachtige' oppositie na verlaten raadsvergadering

Burgemeester Lonink van Terneuzen gaat vandaag in gesprek met een deel van de boze oppositie. (foto: Omroep Zeeland)

In de raadsvergadering stond de kaderbrief 2021-2024 op het programma. Daarin maakt het gemeentebestuur financiële keuzes voor de toekomst. Volgens de boze partijen timmerden de coalitiepartijen TOP/GB, CDA, VVD en ChristenUnie met allerlei moties de discussie over die financiële keuzes al meteen dicht.

In beton gegoten

Ernst Jonker van GroenLinks: "Op woensdag verscheen de motie namens de coalitiepartijen. Alles was in beton gegoten. Het werd ons duidelijk gemaakt dat we als oppositie niet moesten gaan muggenziften."

PvdA, GroenLinks, SP, 50Plus en D66 verlieten daarom de zaal. Ook een bemiddelingspoging van burgemeester Lonink om de partijen toch terug de zaal in te krijgen liep op niets uit. De vergadering was in het Scheldetheater vanwege de coronamaatregelen.

Kinderachtig

George Meij, fractievoorzitter van coalitiepartij VVD heeft voor het opstappen van PvdA, GroenLinks, SP, 50Plus en D66 geen goed woord over. "Ik vind het kinderachtig. Voor we maar iets konden zeggen, waren ze al vertrokken. Als je niet wilt luisteren, dan komt er ook geen discussie. Als ze even gewacht hadden, was er wel degelijk ruimte voor discussie geweest."

Niet heel de oppositie

Overigens was niet heel de oppositie kwaad. PVV, Sociaal Terneuzen en SGP zitten ook in de oppositie en deze partijen stapten niet op.

Om 17.15 uur gaat Lonink in gesprek met de fractieleiders van PvdA, GroenLinks, SP, 50Plus en D66.