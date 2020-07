'Rechtsongelijkheid dreigt voor recreatieprojecten rond Veerse Meer'

Bastiaan van 't Westeinde uit Wolphaartsdijk verwierf landelijke bekendheid door zijn optreden in Boer zoekt Vrouw. De boer uit Wolphaartsdijk hield een leuke relatie over aan dit KRO-NCRV programma, maar zakelijk gezien gaat het wat stroever.

Ecolodges

Van 't Westeinde loopt namelijk al zeven jaar met plannen rond om zogeheten ecolodges neer te zetten op een buitendijks stuk grond aan het Veerse Meer, maar de gemeente Goes verleent hem daarvoor geen vergunning.

Goes is samen met drie andere gemeenten rond het meer - Noord-Beveland, Veere en Middelburg - en de provincie druk met het opstellen van een nieuwe Gebiedsvisie Veerse Meer. De oude visie dateert al weer uit 2004. Tot die nieuwe visie er is, gaat Goes uit van de oude visie.

In een reactie schrijft de gemeente Goes: "De gemeenteraad van Goes heeft in 2019 besloten dat de Gebiedsvisie Veerse Meer (gedeeltelijk) vastgesteld moet zijn, voor een verblijfsrecreatief plan aan het Veerse Meer in Goes in procedure kan worden gebracht. Tot dat moment worden ontwikkelingen dus aangehouden in de gemeente Goes. Andere gemeenten(raden) hebben hier niet of anders over besloten."

Voor Van 't Westeinde voelt dat niet goed. Vooral omdat zo'n vijf kilometer verderop in Arnemuiden (gemeente Middelburg) de plannen voor het nieuwe Waterpark Veerse Meer, goed voor bijna 900 vakantiewoningen, vooralsnog gewoon doorgaan. Het lijkt erop dat in Middelburg meer mag op dit gebied dan in Goes. "Iedere gemeente neemt daarin een eigen beslissing, zo werkt het democratisch gewoon," zegt Van 't Westeinde, "maar voor mij blijft dat lastig."

Goes is wat strenger, Middelburg is wat soepeler. Daardoor kun je een vorm van rechtsongelijkheid krijgen." Eddy Heerschop, PvdA-Statenlid

De boer krijgt bijval van Zeeuws Statenlid Eddy Heerschop van de Partij van de Arbeid. Heerschop is lid van de provinciale commissie Ruimte en houdt zich onder andere met het Veerse Meer bezig. Volgens Heerschop kleeft er een risico aan het gedwongen uitstel van de gebiedsvisie: "De ene gemeente kan een plan wel in behandeling nemen en de andere niet. Goes is wat strenger, Middelburg is wat soepeler. Daardoor kun je een vorm van rechtsongelijkheid krijgen," zegt Heerschop.

Boer Bastiaan van 't Westeinde (foto: KRO-NCRV)

Wel heeft de Zeeuwse politiek in een convenant afgesproken om voorlopig geen nieuwe projecten meer toe te staan, maar Heerschop twijfelt aan de juridische houdbaarheid van die afspraak.

Balans

Bastiaan van 't Westeinde ziet intussen reikhalzend uit naar een eenduidige visie voor het Veerse Meer. "Dat is voor mij heel belangrijk. Dat gaat bepalen of ik het plan dat ik hier heb kan gaan realiseren of niet. Bovendien is het Veerse Meer één gebied waarin alles met elkaar samenhangt. Dat moeten we met z'n allen goed beschermen. Er moet een goede balans zijn tussen waar iets wordt ontwikkeld en waar niet."

Op 10 juli nemen Provinciale Staten een besluit over de eerste fase van de Gebiedsvisie Veerse Meer. De Gebiedsvisie moet uiteindelijk in oktober 2021 leiden tot een verordening en dan kunnen projecten worden uitgevoerd.

Eddy Heerschop van de PvdA over dreigende rechtsongelijkheid

