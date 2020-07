Zeeuwse boeren voeren actie bij politiebureau en doen aangifte tegen minister

Zeeuwse boeren demonstreerden eerder al in Den Haag (foto: Omroep Zeeland)

Om 14.00 uur staan de boeren bij de politiebureaus in Goes, Middelburg, Terneuzen en Zierikzee. Ze zijn van mening dat minder eiwitten gebruiken in veevoer slecht is voor de gezondheid van de dieren. Schouten wil dat de boeren minder eiwitten gebruiken om zo minder stikstof uit te stoten.

De demonstraties gaan uit van Agractie. Volgens Kees Hanse, de voorman van de Zeeuwse boeren die nauw samenwerken met actiegroepen Agractie en Farmers Defence Force, is de maat vol. "Wij zijn de afgelopen tien jaar al bezig geweest om eiwitten en andere stoffen te halen uit veevoer. We zijn topsport aan het bedrijven om onze dieren gezond te houden. Eiwitten horen thuis in het voedsel. Zonder deze stoffen kunnen onze dieren niet gezond blijven."

Het is nog niet bekend hoeveel boeren meedoen aan de acties. "Vanmorgen zijn we pas begonnen met het organiseren ervan, dus het is nog spannend hoeveel boeren er mee gaan. Maar in Goes zullen de meeste boeren aanwezig zijn." Hanse verwacht dat er ook boeren met tractoren afreizen naar Goes.

Motie

Gisteravond trokken boeren al met hun trekker naar het Binnenhof in Den Haag om te demonstreren tegen de aangekondigde plannen. Daar werd in de Tweede Kamer discussie gevoerd over het plan. Het Kamerdebat duurde tot diep in de nacht. Om half vier nam de Kamer een motie aan waarin Schouten wordt opgeroepen het plan en een alternatief plan van de boerenorganisaties door te laten rekenen door het Planbureau voor de Leefomgeving. Maar Schouten wil de maatregel komend najaar hoe dan ook in laten gaan. De boeren lieten weten dat er vandaag lokale acties zouden volgen. Zeeuwse boeren geven hier dus gehoor aan.

Eiwitten

Minder eiwitten in het veevoer moet volgens de minister leiden tot minder stikstofuitstoot. En daar is haast bij geboden. Bouwwerkzaamheden zouden anders stil komen te liggen omdat die sector ook een bijdrage moet leveren aan het verminderen van stikstof.

Boeren zijn hier op tegen om dat ze bang zijn dat hun dieren te weinig eiwitten krijgen en dat zou slecht zijn voor de gezondheid. Daarnaast vinden ze over het algemeen dat ze met te veel regels en verplichtingen worden geconfronteerd. Zeeuwse boeren hebben eerder al in Den Haag gedemonstreerd tegen stikstofmaatregelen. Het laatste protest was in februari.