Rijkswaterstaat gaat op zoek naar nieuwe investeerder testcentrum Grevelingendam

Het centrum moet in de Flakkeese Spuisluis komen en zou een unieke ontwikkelplek voor duurzame energie van getijdenturbines voor Nederland en Zeeland in het bijzonder moeten worden. BT Projects spendeerde tot nu toe 12 miljoen euro -waarvan 8 miljoen subsidie- maar was niet in staat om de rest van het geld voor de bouw bij elkaar te krijgen.

Wie wil investeren?

Rijkswaterstaat heeft nu de regie over het project teruggenomen en gaat het komende halfjaar een marktverkenning doen, zegt woordvoerder Anneloes Lockefeer. De bedoeling is dat er een partij wordt gevonden die wil investeren in de voltooiing van het technologiecentrum. Tot nu toe ligt er alleen nog maar een betonnen vloer in de spuisluis en zijn er nog miljoenen nodig om een gebouw te plaatsen en de sluis klaar te maken voor het testen van turbines.

Mocht er in januari geen opvolger voor BT Projects gevonden zijn, dan overweegt Rijkswaterstaat om de sluis weer in oude staat terug te brengen zoals die in 2017 werd opgeleverd. "Want we hebben de sluis opgeknapt om het water in het Grevelingenmeer te kunnen verversen, en dat moet hoe dan ook weer gaan gebeuren", zegt Lockefeer.

Geen centrum, subsidiegeld terug

Daarmee zou wel de al reeds geïnvesteerde 12 miljoen euro verloren gaan. Inmiddels heeft de SGP fractie in Provinciale staten vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. Zij willen ook dat het centrum wordt afgebouwd, en als dat niet lukt, moet de verleende subsidie terug, volgens de SGP.

