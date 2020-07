Napoleonschuur mogelijk voor één euro gered van sloop

De Napoleonschuur staat al ruim 200 jaar onder aan de dijk bij Scharendijke (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de erfgoedvereniging is de Napoleonschuur een monumentaal gebouw en kan die na een opknapbeurt weer worden geëxploiteerd. Boei heeft al tientallen gebouwen van de sloop gered in Nederland en is ervaren in het restaureren.

De monumentale schuur die in zeer slechte staat is, zou eigenlijk in februari al tegen de vlakte gaan, maar de gemeente Schouwen-Duiveland stelde na aandringen van partijen in de gemeenteraad de sloop uit.

