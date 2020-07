Bewoner industrieterrein is overlast gedumpte kippen en hanen beu en biedt ze gratis aan

In de loop der jaren is de populatie kippen en hanen enorm gegroeid op het industrieterrein. Het lijkt erop dat niet alleen Van Soest de dieren beu is, sommige hanen kunnen elkaar ook niet meer luchten of zien. "De hanen vechten met elkaar en de kuikens lopen hier heel het jaar door." Ondertussen lopen de vogels ook bij Van Soest in de achtertuin.

Overlast van ratten en muizen

Volgens Van Soest lopen mensen verschillende keren per dag langs de kippen om de dieren te voeren. "Ze worden door iedereen gevoerd, dit geeft ons ook helaas overlast van ratten en muizen", schrijft ze in de advertentie.

Natuurlijk hoopt Van Soest door de advertentie straks van alle overlast af te zijn, maar ze heeft ook het beste met de dieren voor. "Het is enorm sneu om ze hier te zien, straks in de herfst zitten ze hele dagen weer in de nattigheid en kunnen ze nergens schuilen." En daarom schrijft ze: "Kom ze zelf vangen, neem mee wat je mee wilt nemen! Het zijn er een stuk of 100 en ze zijn van niemand." De eerste geïnteresseerden kwamen vanmiddag al langs om een kip of een haan te vangen. Onduidelijk is of de dieren in een ren of aan het spit of in een pan belanden.