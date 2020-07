Young Villian ervaart het leven als een Ball Game

Young Villian werd als Vincent Lawrence geboren in de Verenigde Staten. Hij begon al jong met het maken van lyrics en rhymes. In 2018 won hij de eerste prijs in de Nederlandse competitie Stand Out. Vorig jaar was hij geselecteerd voor het reizend festival Popronde.

Met het nummer Ball Game wil Young Villian de luisteraar zijn skills en bars laten horen. Hij geeft weer hoe hij het leven soms ervaart: "Ball Game, so stand your ground and ball up."