'Film by the Sea door het jaar' straks in heel Zeeland te zien

Poster Film by the Sea vóór Corona (foto: Film by the Sea)

Filmliefhebbers kunnen vanaf nu wekelijks door heel de provincie terecht voor arthouse- en crossoverfilms die pas later landelijk worden uitgebracht. Daarvoor is Film by the Sea de samenwerking aangegaan met Cinema Middelburg, Podium 't Beest in Goes, fiZi in Zierikzee en het Ledeltheater in Oostburg.

Directeur Jan Doense van FbtS is blij met de uitbreiding: "Al direct na mijn aantreden als festivaldirecteur vroeg Ben de Reu, de toenmalige gedeputeerde voor cultuur, me of ik wilde nadenken over mogelijkheden om het 'sterke merk' Film by the Sea provincie breed uit te rollen. Tijdens het kwartaaloverleg met de filmtheaters bleek uitbreiding van de voorstellingen van Film by the Sea door het jaar de meest voor de hand liggende eerste stap."

Filmfestival ook Zeeland breed

De films zijn in ieder geval tot half september in de bioscopen te zien. Eerder maakte de organisatie ook al bekend dat het jaarlijkse filmfestival van Film by the Sea in september ook in meerdere filmtheaters doorgang vindt.