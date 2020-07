Zeeuwse ondernemers kunnen straks nog makkelijker zaken doen in het buitenland

Impuls Zeeland treedt officieel toe tot Trade&Innovate NL (foto: Impuls Zeeland)

Volgens de directeur van Impuls Zeeland, Dick ten Voorde, is de locatie van de ondertekening van het convenant bewust gekozen. "YourSurprise is een goed voorbeeld van een bedrijf dat al succesvol handel drijft in het buitenland. Nu kunnen andere Zeeuwse ondernemers onze hulp inschakelen om dit succes te evenaren."

Lijntjes nog korter

Door het ondertekenen van het convenant treedt Impuls Zeeland toe tot het netwerk Trade and Innovate NL. Hierdoor zijn de lijntjes met bedrijven in Nederland en in het buitenland nog korter.

"Zeeland is van oudsher een exportprovincie. Misschien nog wel meer dan andere provincies", aldus Ten Voorde. "Tot nu toe zijn het vooral de grote bedrijven, zoals Dow, die exporteren. Voor kleinere bedrijven zijn er nog volop kansen, maar is het af en toe lastig waar ze moeten beginnen. Door het ondertekenen van het convenant kunnen wij juist MKB helpen om ook in het buitenland te slagen."

Heel Nederland vertegenwoordigd

Trade and Innovate NL zet zich in voor de internationalisering van het Nederlandse bedrijfsleven. Door als publieke organisaties samen te werken, versterkt Nederland zijn positie in het buitenland. Nu economisch Zeeland is toegetreden tot het netwerk, is heel Nederland vertegenwoordigd.