Op vakantie in eigen land: Gelderland heet vakantievierende Zeeuw welkom

De Veluwe (foto: Omroep Gelderland)

Gedeputeerde toerisme van de provincie Gelderland is Peter van 't Hoog en toevallig is hij een geboren Zeeuw. Zijn wiegje stond in Anna Jacobapolder, maar hij woont intussen al ruim 35 jaar in Gelderland. Als hij moet kiezen tussen zijn geboortegrond of de provincie waar hij nu woont, wordt het toch Gelderland. "Ik hou van bossen en cultuur en dat heb je hier volop."

Gelderland populair bij Zeeuwen

Gelderland is populair bij Zeeuwen. In 2013 bleek al uit cijfers van het CBS dat we graag naar de Veluwe, Nijmegen of de Achterhoek trekken. De provincie is volgens de gedeputeerde niet alleen bij ons geliefd, maar ook veel bewoners uit andere delen van Nederland komen. Er moet al zelf op populaire toeristische bestemmingen rekening worden gehouden met de vele toeristen. Zeker nu in coronatijden omdat drukke plekken moeten worden vermeden.

De provincie heeft daarvoor een zogenoemde verspreidingsmonitor gemaakt waarop is te zien hoe druk het ergens is. Geeft de monitor aan dat het druk is op een bepaalde plek, dan krijgt de toerist informatie en folders van plekken die op dat moment niet druk worden bezocht. "We remmen het toerisme niet af, maar proberen meer te spreiden", aldus gedeputeerd van 't Hoog.

Volgens Herre Dijkema van Toerisme Gelderland werken zij regelmatig samen met VVV Zeeland. Ze kijken vooral naar betere spreiding van toeristen, het hele jaar door. Dijkema zegt dat het simpel klinkt, maar veel voorzieningen in dorpen op toeristische locaties zijn alleen in de zomermaanden open, waardoor de vakantieganger in het voor- en najaar nogal eens op een plek is waar niks is te doen. "Daar wisselen we informatie over", aldus Dijkema.

Heb je Gelderland misschien op het oog als vakantiebestemming dit jaar, dan hebben Dijkema en van 't Hoog wel een tip. Volgens de geboren Zeeuw blijft een bezoekje aan de Hoge Veluwe het mooist, maar Dijkema zou mensen aanraden om toch eens een kijkje te nemen vlak onder Nijmegen. "Bij Beek-Ubbergen heb je een prachtig uitzicht over het rivierengebied. Met het heuvelachtige landschap lijkt het net alsof je in Duitsland bent."