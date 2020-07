Middelburg moet voor iedere omgekapte boom twee bomen planten, om achterstand in te halen

Boom valt ten prooi aan kettingzaag (foto: omroep zeeland)

Per inwoner staat er in de gemeente Middelburg anderhalve boom, terwijl het landelijk gemiddelde vijf bomen is per inwoner. Daarom vinden de indieners van het amendement waarin het dubbele terugplantbeleid is opgenomen (GroenLinks, PvdA en Fractie Onderdijk) dat de gemeente een inhaalslag moet maken.

Nipte meerderheid

De partijen weten zich gesteund door de SP en LPM, waardoor er een nipte meerderheid is in de raad voor het amendement: met 15 stemmen voor en 14 tegen. De tegenstemmers waren CDA, SGP, VVD, D66 en ChristenUnie. Hun belangrijkste bezwaar tegen het dubbele terugplantbeleid is dat het geld kost, naar schatting 150.000 euro per jaar, terwijl Middelburg nu juist kampt met geldtekort.

Dat bomen en vooral ook de kap van bomen in Middelburg gevoelig ligt, bleek ook al vier jaar geleden. Toen bleek de kap van 18 zilverpopulieren aan de Loskade een splijtzwam in de Middelburgse raad. Een item hierover van Omroep Zeeland met de raadsleden Piet Kraan van de Lokale Partij Middelburg en Benno Nieuwenhuis van de VVD ging vervolgens viral.

Lees ook: