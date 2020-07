91-jarige vrouw uit Sluiskil slachtoffer van babbeltruc

Een agent heeft zich met een babbeltruc bij nietsvermoedende senioren naar binnen gepraat (foto: ANP Foto)

De man zei iets aan de knoppen van de centrale verwarming te moeten doen en vroeg of de mevrouw de kraan in haar keuken aan wilde zetten. De vrouw moest daar even blijven, want op het moment dat de man zou roepen moest de kraan ook meteen weer dicht.

De politie is op zoek naar de blanke man van middelbare leeftijd, van 1 meter 70 lang. De man had een normaal postuur en kort opgeschoren haar met bovenop zijn hoofd een kalende plek. Hij was netjes gekleed in o.a. een lichtgrijs colbert. En waarschuwt niet zomaar onbekenden binnen te laten.